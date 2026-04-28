.marker { background: linear-gradient(transparent 75%, #ffe09a 75%); font-weight: bold; } .cta-btn { background-color: #39BFB9; color: #FFFFFF !important; text-decoration: none !important; border: none !important; padding: 0.5em 1em; border-radius: 5px; font-size: 15px; font-weight: bold; cursor: pointer; transition: opacity 0.2s; line-height: 1.4; } .cta