還付金を受け取るには、確定申告が必要です。確定申告後に手続きを行うことで、納めすぎた税金が国や地方自治体から返金されます。 住宅ローン控除など、還付の事例はさまざまですが、場合によっては還付金の振り込みが遅くなるケースがあるようです。本記事では、還付金が振り込まれない、または遅れているときの原因や、その際の対処法について解説します。 確定申告で“還付金”が受け取れる主なケ&