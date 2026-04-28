ロンドン・マラソンで快記録26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。初マラソンで1時間59分41秒をマークし、2位となったユーミフ・ケジェルチャ（エチオピア）には意外な事実が判明し、反響が広がっている。終盤までサウェと競り合ったケジェルチャ。11秒及ばなかったものの、初マラソン世界最高となる1