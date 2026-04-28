境港観光協会が導入した特定小型原動機付き自転車＝22日、鳥取県境港市松江市との間に、車でも上るのに難儀しそうな急坂として人気の「ベタ踏み坂」がある鳥取県境港市。他にも数ある有名スポット巡りの利便性を高めようと、観光案内所のレンタサイクルがこのほど一新された。境港観光協会が「ママチャリ」タイプの自転車に換えて導入したのは、特定小型原動機付き自転車4台と電動アシスト自転車4台。24日に運用を始め、まずは