モデルの滝沢眞規子さんは4月25日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真＆動画】滝沢眞規子が壁を洗う姿「尊敬でしかないです！」滝沢さんは「午前中の運動終了w」とつづり、3枚の写真と2本の動画を載せています。自宅の壁の汚れを自身で落とす姿です。「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますw」と、自分自身でやることの意義もつづっています。コメント欄では