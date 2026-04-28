「す、凄い身体能力」美人モデル、自宅の掃除する姿に「危なすぎ」「高さがありすぎて怖い」心配の声も
モデルの滝沢眞規子さんは4月25日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真＆動画】滝沢眞規子が壁を洗う姿
コメント欄では「こういう事、一つ一つがタキマキさんの素敵を作ってるんだと改めて思います」「出来る事は自分でするって凄いし素敵です」「尊敬でしかないです！」「本当に良く働く人や」「何ごとにも一生懸命で好きです」「高さがありすぎて怖い」「脚立のトップに乗るのは危なすぎ」「す、凄い身体能力」などの声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
【写真＆動画】滝沢眞規子が壁を洗う姿
「尊敬でしかないです！」滝沢さんは「午前中の運動終了w」とつづり、3枚の写真と2本の動画を載せています。自宅の壁の汚れを自身で落とす姿です。「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますw」と、自分自身でやることの意義もつづっています。
さまざまなコーディネートを披露滝沢さんは普段はInstagramでさまざまなコーディネートを披露しています。22日には「G/FORE 表参道ヒルズ店へお邪魔してきました」と、おしゃれな姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)