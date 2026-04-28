◆米大リーグブルージェイズ０―５レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッドソックス戦に「４番・三塁」で先発出場。３打数無安打で２試合連続無安打となり、打率は２割２分２厘となった。３月のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦の“再戦”となった左腕スアレスとの対戦。岡本は２打席目に、この日のブ軍最速となる打球