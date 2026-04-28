Googleの翻訳機能が議論を呼んでいる。韓国を象徴する用語の翻訳が問題視されている。【写真】独島（竹島）訪問で炎上した美人女優誠信女子大学のソ・ギョンドク教授は4月28日、Google翻訳で「独島」を日本語に翻訳すると、日本で一般的に用いられる呼称である「竹島」と表示されると指摘した。ソ教授はこれを「明らかな誤り」として是正を求めた。あわせて、昨年のNetflixのバラエティ番組で、独島の日本語字幕が「独島」と表記さ