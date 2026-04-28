「修繕積立金が足りない」マンションは全体の約6割にのぼることが、国土交通省による調査で明らかになっています。近年の物価高や人件費高騰により、住民による節約努力だけでは限界を迎えるなか、注目を集めているのが「積立金の資産運用」です。とくに数十億円規模の資金を抱えるタワーマンションなどでは、運用方針を巡って理事会で揉めるケースも珍しくありません。本記事では、過去に投資に失敗して理事がマンションを追われ