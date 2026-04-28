１７日、雲南省昆明市官渡区の市街地で咲き誇るジャカランダの花。（昆明＝新華社配信／郭武輝）【新華社昆明4月28日】中国雲南省昆明市でジャカランダが満開となった。官渡区では、街角のあちらこちらが幻想的な紫色に染まり、「春城（春の都）」と言われる昆明の街並みに一層ロマンチックな雰囲気が広がっている。１７日、雲南省昆明市官渡区の市街地で咲き誇るジャカランダの花。（昆明＝新華社配信／郭武輝）雲南省昆明市官