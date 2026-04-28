TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（Miu Miu）」の「フレンド・オブ・ザ・ハウス（Friend of the House）」に選出された。「フレンド・オブ・ザ・ハウス」とは、ブランドの美学的価値を共有し、独自の個性とスタイルでミュウミュウが追求する価値を大衆に伝えるパートナーに与えられる称号である。【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”ヨンジュンはミュウミ