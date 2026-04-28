・ＮＹダウ４９１６７．７９（－６２．９２） 高値４９３５３．６９ 安値４９０２９．４７ ・Ｓ＆Ｐ５００７１７３．９１（＋８．８３） ・ナスダック総合指数２４８８７．１０（＋５０．５０） 出所：MINKABU PRESS