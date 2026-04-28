最下位・中日が、首位だったヤクルトとの3連戦に3連勝した。広島との開幕戦で5−1の9回に登板したアブレウが4点を失い同点に追いつかれると、延長10回にサヨナラ負け。この敗戦は予想以上に重く、開幕から波に乗れなかった原因のひとつと言える。守護神・松山晋也が出遅れ、リリーフ陣は崩壊した。黒星を積み重ね、ヤクルトとの3連戦を前に6連敗、借金は13に膨れ上がり、勝率は2割を下回った。どん底の状態の中、ヤクルトと