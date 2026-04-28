突然ですが、「JPY」が何の略か知っていますか？日本人ならピンとくる…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「円（Japanese Yen）」でした！JPYとは、日本の通貨である「円（Japanese Yen）」を表す国際的な通貨コードです。これは、世界中で通貨を識別するために定められた規格であるISO4217に基づいており、「JP」は日本（Japan）、「Y」は円（Yen）を意味しています。普段日本国内では「円」や「￥」といった表記が使わ