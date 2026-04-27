フジテレビアナウンサーの山崎夕貴アナウンサー（38）が、夫でお笑いタレント・おばたのお兄さん（37）のYouTubeチャンネルに出演。2歳半で長男が卒乳したことを報告し、その方法や心境について語った。山崎アナは1年7カ月の産休、育休を経て、昨年3月1日に復職。今年3月30日から同局系情報番組「LiveNewsイット！」の新メインキャスターに就任した。息子に「イット！が始まる直前まで、2歳半まで」授乳していたことを明か