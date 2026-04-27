◇東京六大学野球春季リーグ戦法大8―6早大（2026年4月27日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、法大は8―6で早大に競り勝ち、5番手で救援した最速146キロ右腕・桜田朔投手（2年）が2回を完全投球でリーグ初白星を挙げた。2点リードの8回から救援した右腕・桜田朔投手（2年）が2回を完全投球で無失点に封じて逃げ切った。青森山田時代の3年春に出場した選抜後には球速が約10キロダウンし「野球をやめたい」と思