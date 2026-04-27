指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示し販売していた問題は、強制捜査に発展しました。警察は26日、食品表示法違反の疑いで事務所などに家宅捜索に入り、関係する資料などを押収しました。食品表示法違反の疑いで県警が家宅捜索に入ったのは、鹿児島市の水迫畜産の加工場と指宿市の事務所です。県警によりますと、捜査員およそ40人による家宅捜索は26日午後8時前まで続いたということです。27日午前も鹿児島市の