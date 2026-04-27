県立氷見高校の来年度の入学者について、県教育委員会はきょう、全国から募集することを決めました。県内の県立高校で生徒の全国募集を行うのは、南砺平高校に続き２校目です。これはきょう開かれた県教育委員会会議で可決されました。氷見高校は近年、少子化などの影響で生徒の定員割れが続いていて、この春は５つの学科のうち４学科で志願者数が定員を下回りました。一方でハンドボールの強豪校として全国的にも知名度があ