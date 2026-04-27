【その他の画像・動画等を元記事で観る】 aespaが、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR-SYNK : aeXIS LINE-in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を完走。4月11日・12日の京セラドーム大阪、4月25日・26日の東京ドームの計4公演で17万人を動員した。 ■天井に星座のような4人の似顔絵が映し出される東京ドームならではの演出も 2025年の秋冬のアリーナツアー『2025 aespa