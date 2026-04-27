当時は大手コンサルタントの指導を受けており、私も指導内容は理解しましたが、大企業を手本にした戦略ばかりで、現在当社が重要視している「進化」や「新規性」「迅速性」とは程遠い考え方でした。 大手直販メーカーを模倣し、高額の漢方製剤を直接薬局に販売するビジネスも始めてはいましたが、直販ビジネスは高い専門性を要求されるため、とても当社社員では対応できず苦戦していました。 当時の大きなト