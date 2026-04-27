新型「“車中泊”できるヴォクシー」まもなく発売！トヨタの人気ミニバン「ヴォクシー」から改良モデルが登場し、2026年4月10日に発表されました。より洗練されたスタイルと機能が充実するなどの変更が加えられ、5月6日に発売される予定です。【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシーMU」です！（30枚以上）今回の改良でまず目を引くのは、その端正な外観です。フロント周りのデザインが見直され、ボディ全体との一