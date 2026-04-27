マレーシア航空は、「JP Early Bird Promo」を5月4日まで延長して開催する。東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。マレーシア行きのエコノミークラスは、2〜11歳の子供は大人運賃の75％、2歳未満の幼児は10％で利用できる。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み