4月27日(月)20:30LIVEスタート予定Jリーグ番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・松本山雅FC番記者 大枝令さん・田中紘夢さん「Nマガ」上記サイトの2人が集合し『ダービー激闘の裏側…両チーム番記者が本音で徹底解剖』などについて語る緊急LIVE配信を行います。