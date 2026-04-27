多くのドラマファンが待ちわびていた『シグナル』シーズン2の放送が延期中であるなか、女優キム・ヘスと俳優イ・ジェフンの変わらぬ友情が、ファンの無念さを落ち着かせている。作品の公開時期は不透明になったが、2人の固い絆は続いていた。去る4月26日、キム・ヘスは自身のSNSを通じて、イ・ジェフンが撮影現場に贈ったキッチンカーの前での記念写真を公開した。【写真】『シグナル』俳優に少年院の過去…何をした？写真のなかの