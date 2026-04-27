シント=トロイデンMF伊藤涼太郎がボレー弾ベルギー1部シント=トロイデンは現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。先発したMF伊藤涼太郎は後半30分に左クロスからボレーシュートを叩き込んで今季9得点目をマーク。勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）にも選出された。日本人選手8選手が所属するシント=トロイデンはGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF松澤海斗、