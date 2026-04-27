今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【超解説】ネコは液体パンケーキの作り方』というロウアイキューさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ブラックココアは売り切れでしたバターが高いけれど好きだから、自分でバターを作ることにした投稿者のロウアイキューさん。ダイソーで購入したハンドル野菜カッターに生クリームを入れると、何度も紐を引っ張り始めました。抵抗が大きくなっても続けてい