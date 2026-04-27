開催：2026.4.27 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 1 - 2 [アスレチックス] MLBの試合が27日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 1回表、5番 カルロス・コルテス 8球目を打ってセ