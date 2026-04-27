昨年の凱旋門賞3着で香港ヴァーズ覇者のソジーは、鋭く伸びて3着を確保。「完璧なレースでしたが、前の2頭が強かった」とギュイヨン騎手は振り返り、「今年またG1を勝てる力はあります」と先を見据えた。また、今年のサウジ、ネオムターフカップ勝ち馬ロイヤルチャンピオンも4着と健闘。「この強いメンバー相手によくやってくれた」とマーフィー騎手はその走りを称えた。3着ソジーM.ギュイヨン騎手「完璧なレースでした。とて