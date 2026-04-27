昨年の凱旋門賞3着で香港ヴァーズ覇者のソジーは、鋭く伸びて3着を確保。「完璧なレースでしたが、前の2頭が強かった」とギュイヨン騎手は振り返り、「今年またG1を勝てる力はあります」と先を見据えた。また、今年のサウジ、ネオムターフカップ勝ち馬ロイヤルチャンピオンも4着と健闘。「この強いメンバー相手によくやってくれた」とマーフィー騎手はその走りを称えた。

3着 ソジー

M.ギュイヨン騎手

「完璧なレースでした。とてもいい走りをしてくれました。ただ、前にいた2頭がさらに強かったですね。でも今回はこの馬にとって初めての舞台でしたし、内容としては申し分ありません。この後さらに良くなるでしょうし、今年またG1を勝てる力はあります」

4着 ロイヤルチャンピオン

O.マーフィー騎手

「素晴らしい走りでした。この強いメンバー相手によくやってくれましたし、すべてをしっかりこなしてくれました。誇りに思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー9R・クイーンエリザベス2世カップ（G1・3歳上・芝2000m・8頭立て・1着賞金1680万香港ドル＝約3億4000万円）で、J.マクドナルド騎乗、ロマンチックウォリアー（せん8・C.シャム）が快勝した。2着に日本馬のマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）、3着にソジー（牡5・A.ファーブル）が入った。勝ちタイムは2:00.64（良）。

日本馬、J.コレット騎乗のジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）は5着、J.モレイラ騎乗のジューンテイク（牡5・栗東・武英智）は8着敗退となっている。

【クイーンエリザベス2世C】ルメール「ラストはすごく良い脚」マスカレードボール惜しくも敗れる

クイーンエリザベス2世カップ・ロマンチックウォリアーとJ.マクドナルド騎手

G1・14勝目

香港の英雄、ロマンチックウォリアーが貫禄の勝利を挙げ、マスカレードボール以下ライバルを圧倒した。道中は4番手で折り合いよく運び、直線では盤石の手応えから抜け出し。最後方から追い込んだマスカレードボールの追撃を危なげなく封じ込めた。着差以上に力の差を感じさせる内容で、これが通算23勝目、G1は14勝目。同レースは4勝目となり、改めてその強さを示した。殊勲のJ.マクドナルド騎手は「非常にタフな競馬でした。こんな馬に乗れたことは幸運で素晴らしいことです」と、パートナーへの信頼をにじませた。

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー

2着 マスカレードボール・日 C.ルメール

3着 ソジー

4着 ロイヤルチャンピオン

5着 ジョバンニ・日 J.コレット

6着 ルビーロット

7着 ナンバーズ

8着 ジューンテイク・日 J.モレイラ