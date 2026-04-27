セリエA 25/26の第34節 ＡＣミランとユベントスの試合が、4月27日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジェレミー・ボガ（MF）、ジョナサン・デービッド（FW）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。