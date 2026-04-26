JR氷見線は、きょう午後4時すぎに氷見駅で発生した普通列車の車両トラブルのため高岡駅と氷見駅の区間で上下線とも運転を見合わせていましたが、きょう午後6時すぎに運転を再開しました。JR西日本によりますと、氷見駅を午後4時8分に出発する高岡駅行きの普通列車に、ブレーキを制御する装置の異常が見つかったため、氷見駅から高岡駅までの全区間で上下線ともに普通列車の運転を見合わせていました。その後、故障していた箇