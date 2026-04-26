1500ccエンジン搭載で「300馬力」超え！ 超パワフルな「小さな高級車」に大注目！国内外を問わず、各メーカーから多種多様なモデルが登場し、活況を呈しているSUV市場。選択肢が増える一方で、「大きすぎるボディは日本の狭い道路事情では気を遣う」「かといって上質な空間や余裕のある走行性能は妥協したくない…」という、シビアな目を持つドライバーも少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これが1.5リッターで「300馬