4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー9R・クイーンエリザベス2世カップ（G1・3歳上・芝2000m・8頭立て・1着賞金1680万香港ドル＝約3億4000万円）で、J.マクドナルド騎乗、ロマンチックウォリアー（せん8・C.シャム）が快勝した。2着に日本馬のマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）、3着にソジー（牡5・A.ファーブル）が入った。勝ちタイムは2:00.64（良）。日本馬、J.コレット騎乗のジョ