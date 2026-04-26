2026年4月26日、北海道・函館中央警察署は、住所・職業不詳の男(31)を、監禁の容疑で逮捕しました。男は4月26日午前4時ごろ、函館市本町にある飲食店で、渡島総合振興局内に住む30代女性を監禁した疑いが持たれています。4月26日午前4時前、女性の知人から「女性が元交際相手から監禁されている」と警察に通報がありました。警察官が、函館市本町にある飲食店に駆け付けたところ、店内で女性が監禁されていました。女性は顔などに