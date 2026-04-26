現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で霧山人香役を演じる有村架純のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』“伍鉄”堤真一が見出した勝利の方程式山田裕貴と本田響矢の手に汗握る対決 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物