現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で霧山人香役を演じる有村架純のインタビューコメントが公開された。

参考：『GIFT』“伍鉄”堤真一が見出した勝利の方程式 山田裕貴と本田響矢の手に汗握る対決

本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤真一）が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしの弱小チーム「ブレイズブルズ」を日本一に導くと宣言。伍鉄が“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、選手と本気でぶつかり合い、自身の抱える難問とも向き合っていく姿を描く。ブルズに所属する孤高のエース・宮下涼を山田裕貴が演じるほか、有村架純、本田響矢、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、吉瀬美智子、安田顕らが共演に名を連ねている。

有村が演じるのは、取材を通して車いすラグビーやブルズと深く関わっていく雑誌記者の人香。主人公の宇宙物理学者・伍鉄文人や輝きを失ったブルズのエース・宮下涼（山田裕貴）たちとの出会いがきっかけとなり、自身の抱えているトラウマにも向き合うことになる役どころだ。

有村は自身が演じる人香の役作りについて、「影のあり過ぎるキャラクターになってしまうのは少し違うかなと思ったので、そこはあまり深く意識せずに、監督とも話し合いながら出し方を調整しています」と明かした。

撮影現場の雰囲気については、「世代を超えてみんなで一緒にいるような、とてもにぎやかな雰囲気です」と話し、若いキャストに対し山田と「『私たちにもこんな時期があったよね』と言いながら見守るなど、そうした純粋な気持ちにもなる現場でもあります」とコメントした。

今後の見どころについては、「それぞれのキャラクターたちの細部にも注目していただきたいです。本当に細かいところまでキャストの皆さんが一生懸命に考えられていて、そういった要素が所々にちりばめられているので、ぜひ注目して見ていただけるとうれしいです」とアピールした。

有村架純（霧山人香役）コメント人香の役どころについて人香は伍鉄さんの話を受けて「それはなぜですか？」と、深掘りするところから物語が展開していくような場面も多いので、例えば「すごい」という同じセリフが複数ある時は、どういうふうに感情を乗せながら、毎回違うリアクションをしていこうか、といったところを工夫しています。トラウマを抱えている点については、物語が進むにつれて、普段見せている明るさと内面に抱える影の部分が交わっていくようなキャラクターになればと思っていて。影のあり過ぎるキャラクターになってしまうのは少し違うかなと思ったので、そこはあまり深く意識せずに、監督とも話し合いながら（影のある部分の）出し方を調整しています。

人香役で得た新たな発見12年ほど前に、『弱くても勝てます』（日本テレビ系）という作品をやらせていただいた時、弱小の野球部のマネージャー役だったのですが、そこからあらゆる経験を経て、今回再びみんなで一つの方向に向かって成長していくような物語に久々に携わらせてもらい、あの時には技術面でできなかったことが、「あれって、こういうことだったんだな」と振り返ってみて、分かることがあったのは新たな発見でした。

成長や変化を感じた部分当時は自分自身の役を考えることで精いっぱいで、キャストの皆さんとも深くお話をすることもあまりありませんでした。今では監督の求めていることをはじめ、いろいろなことを察知できるようになったので、そういった部分での変化は感じています。

現場の雰囲気について世代を超えてみんなで一緒にいるような、とてもにぎやかな雰囲気です。一方で、若いキャストの方々が思っていた表現ができなかったとすごく悔しい思いをされている姿を目にした時には、山田さんたちと「私たちにもこんな時期があったよね」と言いながら見守るなど、そうした純粋な気持ちにもなる現場でもあります。また、（久保田一信役の）ノボせもんなべさんのように、常に現場を明るく盛り上げてくださる気遣いの方が側にいてくださるので、撮影以外のところでの刺激もたくさんいただいています。

車いすラグビーから受けた刺激、影響障がいのある・ない、というところで何か違いがあるということではなく、それぞれが信念を持って、車いすラグビーに魅了されて始められた方がたくさんいらっしゃいますし、そういった思いの強さのようなものは、実際に指導に入ってくださった峰島（靖）さんたちを見ていても感じました。そこからも多くの勇気をいただいています。

第2話までの印象的なシーンについて第2話の涼さんと（朝谷）圭二郎（演：本田響矢）の対決シーンはぜひ見返してほしいです。圭二郎というエッジの効いた刺激的なキャラクターが入ってきて、エースの座をかけて涼さんに勝負を挑むところは、物語の序章としても大きな見どころの一つになっていたと思います。

人香とブルズの選手たちとの関係人香と圭二郎との関係性にも注目していただきたいです。圭二郎のがむしゃらで力強く前に進もうとする姿に、人香は強く背中を押されたりもするので、人香にとってのキーパーソンのような存在になっていくと思います。

第3話の見どころについて第3話は、ブルズのみんなの心が少しずつ変化していくきっかけとなる大事な回です。伍鉄さんの言葉をチームのみんながどのように受け止めて、圭二郎という新たなキャラクターの登場で、みんながどのように変わっていくのか、今後の新しい展開を予感させるお話になっていると思います。また、それぞれのキャラクターたちの細部にも注目していただきたいです。本当に細かいところまでキャストの皆さんが一生懸命に考えられていて、そういった要素が所々にちりばめられているので、ぜひ注目して見ていただけるとうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）