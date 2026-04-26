生成人工知能（AI）を仕事や生活に生かしてもらおうと、熊本大学で初心者向けの公開講座が開かれています。 この講座はAIの便利さを一般の人にも知ってほしいと企画され、これまでAIに触れたことがない人など約30人が参加しています。 講師を務めるのは熊本大学の本吉大介准教授です。 もともとの専門は特別支援教育で、特別支援の現場で教員や保護者を支援する手段としてAIに着目、研究しています。 きょうの講座では生成AIを