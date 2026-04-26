【崖っぷちのドミノの“かたじけない！”・9】かつて、健康管理といえば「たまに体重計に乗る」「年に一度の健康診断を受ける」といった、断続的な「点の管理」でした。診断結果が届くまでの数週間、私たちは自分の体の中で何が起きているかを知ることはなかったですね。現在、ウェアラブルデバイスの進化は、その概念を根本から覆しました。今や健康管理は、24時間365日絶え間なく続く「線の管理」へと変化してきています。●デ