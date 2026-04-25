この記事をまとめると ■トラックのタイヤが浮いているは「リフトアクスル」という機能のためだ ■リフトアクスルには燃費や高速料金の最適化などのメリットがある ■リフトアクスルは使い方を誤ると違反になる場合や重大事故なリスクも潜んでいる 一部のタイヤを浮かせて高速走行する大型トラック 高速道路走行中にトラックのタイヤが浮いてるのを見たことがないだろうか。サービスエリア休憩中のトラックをよく見ると、タイヤ