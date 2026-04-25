ボートレース大村「ミッドナイトボートレースin大村1」は26日から6日間、男女混合で争われる。コース取りから果敢な今村暢孝や、菅章哉がチルトを跳ねるシーンも目が離せない。注目したいのが中野夢斗（29＝愛知）だ。前節・飛田江己が10戦9勝で優勝した48号機を引き当てている。「ペラは周りと見比べたけど、同じ形でしたよ。エンジンがいいということでしょう」前走地の蒲郡では優出（3着）しているだけにリズムも悪くな