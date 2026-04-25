FC今治は25日、クラブ公式マスコットのデザインを公開した。名前は一般募集を行い、5月31日のホームゲームで発表する。クラブは新マスコットのプロフィールを「最近アシさとのホームゲームに現れたふしぎな子 (精霊?)」と紹介。青を基調とした顔は海水で囲われたデザインだといい、性格は「瀬戸内の気候のように穏やかだけど、好奇心はとっても旺盛!なんにでもチャレンジするよ。賑やかな場所が大好き」。誕生日と性別は不詳で