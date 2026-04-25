「ふしぎな子 (精霊?)」今治に新クラブマスコットが誕生!! 名前は一般募集
FC今治は25日、クラブ公式マスコットのデザインを公開した。名前は一般募集を行い、5月31日のホームゲームで発表する。
クラブは新マスコットのプロフィールを「最近アシさとのホームゲームに現れたふしぎな子 (精霊?)」と紹介。青を基調とした顔は海水で囲われたデザインだといい、性格は「瀬戸内の気候のように穏やかだけど、好奇心はとっても旺盛!なんにでもチャレンジするよ。賑やかな場所が大好き」。誕生日と性別は不詳で好きなものは「果物や野菜」としている。
今治は「最終案として採用された名称を考案いただいた方には『マスコットオリジナルグッズ』を含む今治オリジナルグッズを贈呈いたします」と伝えている。
クラブは新マスコットのプロフィールを「最近アシさとのホームゲームに現れたふしぎな子 (精霊?)」と紹介。青を基調とした顔は海水で囲われたデザインだといい、性格は「瀬戸内の気候のように穏やかだけど、好奇心はとっても旺盛!なんにでもチャレンジするよ。賑やかな場所が大好き」。誕生日と性別は不詳で好きなものは「果物や野菜」としている。
今治は「最終案として採用された名称を考案いただいた方には『マスコットオリジナルグッズ』を含む今治オリジナルグッズを贈呈いたします」と伝えている。
/— FC今治 (@FCimabari) April 25, 2026
『FC今治にマスコットがやってきた!』
4月25日のホーム戦でみんなの前に初登場
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ついに #FC今治 のマスコットをお披露目しました。
マスコットの特設サイトもリニューアルしています
スコットには、お名前がまだありません。
可愛い名前を考えてあげてください
詳細は…