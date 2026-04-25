将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第2局は4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で1日目の対局が行われ、藤井名人が37手目を封じて指し掛けとした。注目の青森対局は、あす26日午前9時に再開される。【映像】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局開幕局を制し、防衛・4連覇へ向けて盤石の好発進を遂げた藤井名人が連勝を飾るか、九段昇段を果たしたばか