バスケットボール男子B2リーグ・山形ワイヴァンスは、25日、ホームで神戸と対戦し、90対67で敗れました。3連勝中の山形ワイヴァンスは、25日、ホームで神戸ストークスと対戦し、90対67で敗れ4連勝とはなりませんでした。暫定順位は東地区で7チーム中5位です。次節は26日、ホームで神戸ストークスと対戦します。