[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](ギオンス)※17:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 21 金〓浩DF 2 綿引康DF 13 常田克人DF 19 沖田空DF 37 山内琳太郎MF 4 島川俊郎MF 7 棚橋尭士MF 10 中山陸MF 17 竹内崇人MF 24 杉本蓮FW 9 佐々木快控えGK 22 杉本大地DF 16 高野遼DF 18 三鬼海MF 6 徳永裕大MF 8 神戸康輔MF 15 前田泰良MF 20 川畑優翔MF 23 田鎖勇作FW 14 安藤翼監督シュタルフ悠紀リヒャルト[