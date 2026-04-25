[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](ヤマハ)※13:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 4 松原后DF 30 山崎浩介DF 50 植村洋斗DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 2 川崎一輝MF 7 上原力也MF 16 グスタボ・シルバMF 18 井上潮音FW 9 渡邉りょうFW 11 マテウス・ペイショット控えGK 21 三浦龍輝DF 3 森岡陸DF 36 吉村瑠晟MF 8 為田大貴MF 33 川合徳孟MF 39 角昂志郎MF 48 相田勇樹MF 77