今週末4月26日(日)、東京競馬場で行われるフローラS・G2。2着までに牝馬クラシック2冠目となるオークス・G1への優先出走権が与えられる。2025年の勝ち馬カムニャックは、勢いそのままにオークスを制覇。このレースの重要度を証明してみせた。舞台は、東京芝2000m。スタート直後にコーナーが待ち構え、2度の坂を越えるタフなコース。長い直線の先に待つ栄光を掴むのは――。注目は、フリージア賞を快勝したファムクラジューズ、未勝