私は司法書士として多くの企業の経営を見てきましたし、自身も実業家としてビジネスを動かしています。その経験から言えるのは、不動産投資は他の金融商品と比較して「圧倒的にコントロールしやすい資産」であるということです。第3回では、多くの人が比較検討する「株式投資」との違いについて解説します。○日々の価格変動に一喜一憂しない精神的安定株式投資の最大のデメリットは、市場が開いている間、常に価格が変動し続ける