東京都は、はしかの集団感染が発生し学年閉鎖をしている新宿区の小学校で、さらに感染者数が急増しこれまでに47人に上ったと発表しました。【映像】東京都、はしかの予防接種を受けるよう呼びかけ都によりますと、新宿区の小学校では21日時点で児童17人と教職員1人がはしかに感染し、かかった人数の最も多かった5年生は学年閉鎖となりました。その後、感染者数は急増し、きのう時点で児童41人と教職員6人の合わせて47人にな