内館牧子によるベストセラー小説『老害の人』が、リーディングドラマとして舞台化される。出演者は、友近と千葉雄大の二人だけ。登場人物のすべてを、二人が自在に演じ分ける。物語の主人公は、小さな玩具屋を大企業に育てた元社長の福太郎。老いてなお「自慢話が止まらない」彼は、ついに家族にも会社にも“老害”認定され、娘からは完全に距離を置かれてしまう。そんな彼の前に、自分を超える“最強の老害”・サキが現れたこ